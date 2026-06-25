Saint-Sauveur-en-Diois

Vogue de St Sauveur-en Diois

Centre village Saint-Sauveur-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Chaque 1er dimanche de juillet c’est la fête du village avec concours de pétanque en doublette à 14h. Buvette, repas ravioles à partir de 19h suivi d’un bal avec DJ .

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Centre village Saint-Sauveur-en-Diois 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 49 07 64

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English : Vogue de St Sauveur-en Diois

Every first Sunday in July is the village festival, featuring a doubles pétanque tournament at 2 p.m. There will be a refreshment stand and a ravioli dinner starting at 7 p.m., followed by a dance with a DJ.

L’événement Vogue de St Sauveur-en Diois Saint-Sauveur-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme