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Vogue d’Espenel 51ème édition Place de la Condamine Espenel

Vogue d’Espenel 51ème édition Place de la Condamine Espenel dimanche 9 août 2026.

Lieu : Place de la Condamine

Adresse : 187 rue de la Mairie

Ville : 26340 Espenel

Département : Drôme

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Espenel

Vogue d’Espenel 51ème édition

Place de la Condamine 187 rue de la Mairie Espenel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-10 02:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Au programme concours de pétanque et de boules lyonnaises, repas et bal avec l’orchestre Mascara .
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Place de la Condamine 187 rue de la Mairie Espenel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 36 22 27  cdf.espenel26@gmail.com

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English :

The program includes pétanque and boules lyonnaises competitions, a meal and a dance with the Mascara orchestra.

L’événement Vogue d’Espenel 51ème édition Espenel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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