Vogue d’Espenel 51ème édition Place de la Condamine Espenel
Vogue d’Espenel 51ème édition Place de la Condamine Espenel dimanche 9 août 2026.
Espenel
Vogue d’Espenel 51ème édition
Place de la Condamine 187 rue de la Mairie Espenel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-10 02:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Au programme concours de pétanque et de boules lyonnaises, repas et bal avec l’orchestre Mascara .
.
Place de la Condamine 187 rue de la Mairie Espenel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 36 22 27 cdf.espenel26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The program includes pétanque and boules lyonnaises competitions, a meal and a dance with the Mascara orchestra.
L’événement Vogue d’Espenel 51ème édition Espenel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme