Vogue d’Espenel 51ème édition Place de la Condamine Espenel

Espenel

Vogue d’Espenel 51ème édition

Place de la Condamine 187 rue de la Mairie Espenel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-10 02:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Au programme concours de pétanque et de boules lyonnaises, repas et bal avec l’orchestre Mascara .

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Place de la Condamine 187 rue de la Mairie Espenel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 36 22 27 cdf.espenel26@gmail.com

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English :

The program includes pétanque and boules lyonnaises competitions, a meal and a dance with the Mascara orchestra.

L’événement Vogue d’Espenel 51ème édition Espenel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme