Vogue du 15 Août Oriol-en-Royans

Vogue du 15 Août
Le Village Oriol-en-Royans Drôme
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
2026-08-15
Traditionnelle vogue du 15 août
– Matin Cross Adulte 10kms départ 09h00 Enfants (petit circuit autour du village)
Inscriptions sur place.
– A/M Pétanque en triplette
– Soir Feu d’artifice et bal
(Buvette & Restauration)
Le Village Oriol-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 64 97
English :
Traditional August 15th Vogue
– Morning Adult Cross 10kms departure 09h00 Children (small circuit around the village)
Registration on site.
– A/M Petanque in triples
– Evening Fireworks and ball
(Refreshment bar & Catering)
