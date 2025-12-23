Vogue du 15 Août Oriol-en-Royans

Vogue du 15 Août

Le Village Oriol-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Traditionnelle vogue du 15 août

– Matin Cross Adulte 10kms départ 09h00 Enfants (petit circuit autour du village)

Inscriptions sur place.

– A/M Pétanque en triplette

– Soir Feu d’artifice et bal

(Buvette & Restauration)

.

Le Village Oriol-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 64 97

English :

Traditional August 15th Vogue

– Morning Adult Cross 10kms departure 09h00 Children (small circuit around the village)

Registration on site.

– A/M Petanque in triples

– Evening Fireworks and ball

(Refreshment bar & Catering)

