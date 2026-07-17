Informations pratiques

Lapeyrouse-Mornay

Vogue

Lapeyrouse-Mornay Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

La Vogue de Lapeyrouse-Mornay propose un programme festif sur le thème de la Feria, incluant karaoké, inter-conscrits, exposition de voitures anciennes, repas, bal, pétanque et concours de longue.

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Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 08 29 97

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English :

La Vogue de Lapeyrouse-Mornay is offering a festive program centered on the theme of the Feria, including karaoke, inter-conscript competitions, a classic car show, a meal, a dance, pétanque, and a “longue” contest.

L’événement Vogue Lapeyrouse-Mornay a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche