Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VOGUE Stade Municipal Saint-André-d’Huiriat

VOGUE Stade Municipal Saint-André-d’Huiriat samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Stade Municipal

Adresse : Chemin de la Mare Caillat

Ville : 01290 Saint-André-d'Huiriat

Département : Ain

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 20 20 20

Saint-André-d’Huiriat

VOGUE

Stade Municipal Chemin de la Mare Caillat Saint-André-d’Huiriat Ain

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-05 23:59:00

Date(s) :
2026-07-04

Vogue avec repas dansant. Manèges à partir de 16 h Kermesse. Feu d’artifice à 23 h.
  .

Stade Municipal Chemin de la Mare Caillat Saint-André-d’Huiriat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 35 46  valerie.connault@kiwi-fibre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance party with dinner. Carousel rides starting at 4 p.m. — Fair. Fireworks at 11 p.m.

L’événement VOGUE Saint-André-d’Huiriat a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle