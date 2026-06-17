VOGUE Stade Municipal Saint-André-d’Huiriat
VOGUE Stade Municipal Saint-André-d’Huiriat samedi 4 juillet 2026.
Saint-André-d’Huiriat
VOGUE
Stade Municipal Chemin de la Mare Caillat Saint-André-d’Huiriat Ain
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-05 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
Vogue avec repas dansant. Manèges à partir de 16 h Kermesse. Feu d’artifice à 23 h.
.
Stade Municipal Chemin de la Mare Caillat Saint-André-d’Huiriat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 35 46 valerie.connault@kiwi-fibre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance party with dinner. Carousel rides starting at 4 p.m. — Fair. Fireworks at 11 p.m.
L’événement VOGUE Saint-André-d’Huiriat a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle