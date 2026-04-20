Sanvensa

Voices Les Choeurs 2 choeurs

206 Testa Sanvensa Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Soirée 2 choeurs L’Ensemble vocal et la Chorale Inclusive Amalgame

Lady Gaga, Charles Aznavour, Florent Pagny, Dalida…. Et plein d’autres chansons reprises par les chorales…

Un verre de l’amitié sera servi après le concert. .

206 Testa Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 72 17 42 voices.contact@orange.fr

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English :

Soirée 2 choeurs: L’Ensemble vocal and the Inclusive Amalgame choir

L’événement Voices Les Choeurs 2 choeurs Sanvensa a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)