Voices Les Choeurs 2 choeurs Sanvensa
Voices Les Choeurs 2 choeurs Sanvensa dimanche 3 mai 2026.
Sanvensa
Voices Les Choeurs 2 choeurs
206 Testa Sanvensa Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Soirée 2 choeurs L’Ensemble vocal et la Chorale Inclusive Amalgame
Lady Gaga, Charles Aznavour, Florent Pagny, Dalida…. Et plein d’autres chansons reprises par les chorales…
Un verre de l’amitié sera servi après le concert. .
206 Testa Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 72 17 42 voices.contact@orange.fr
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English :
Soirée 2 choeurs: L’Ensemble vocal and the Inclusive Amalgame choir
L’événement Voices Les Choeurs 2 choeurs Sanvensa a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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