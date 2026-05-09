VOICES OF LEGACY, Spectacle DIVA Place Ernest Poirson Neuves-Maisons

Neuves-Maisons

VOICES OF LEGACY, Spectacle DIVA

Place Ernest Poirson Centre Culturel Jean L’Hôte Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’ensemble Voices of Legacy de l’Ecole de chant MJ présente son tout nouveau spectacle DIVA le vendredi 3 juillet 2026 à 20h30 au Centre Culturel Jean L’Hôte de Neuves Maisons.

Composé de 12 chanteurs et accompagné de 5 musiciens, l’ensemble Voices of Legacy propose un répertoire pop anglophone varié (Céline Dion, Mariah Carey, Lady Gaga, Whitney Houston..).

Dans une mise en scène qui se veut moderne, les chanteurs préparent une performance chorégraphiée alternant chant collectif et solo. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment musical en notre compagnie!

Tarifs: 15 8 euros

Spectacle avec entracte, Buvette sur placeTout public

15 .

Place Ernest Poirson Centre Culturel Jean L’Hôte Neuves-Maisons 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 73 60 09

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English :

The Voices of Legacy ensemble from the MJ Singing School presents its brand new show: DIVA on Friday, July 3, 2026 at 8:30pm at the Centre Culturel Jean L’Hôte in Neuves Maisons.

Composed of 12 singers and accompanied by 5 musicians, the Voices of Legacy ensemble offers a varied English-language pop repertoire (Céline Dion, Mariah Carey, Lady Gaga, Whitney Houston…).

In a modern staging, the singers prepare a choreographed performance alternating between solo and group singing. We look forward to seeing you there to share this musical moment with us!

Prices: 15 8 euros

Show with intermission, refreshments on site

L’événement VOICES OF LEGACY, Spectacle DIVA Neuves-Maisons a été mis à jour le 2026-05-09 par MT TERRES TOULOISES