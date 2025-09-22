Voici où se remettre en forme gratuitement à Paris !

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Envie de vous remettre au sport après une longue pause ou tout simplement de bouger un peu, sans trop forcer ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons la solution ! Des cours de remise en forme sont proposés, gratuitement, un peu partout dans la capitale. Voici où les trouver.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



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