Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 17:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

À l’heure de l’apéro, sortez en mer 2h avec notre skipper, dégustez quelques huîtres, participez aux manœuvres et prenez la barre ! .

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98

