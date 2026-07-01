Voir clair avec Monique Wittig

Informations pratiques

« Au feu la norme ! »

À la nuit tombée, au cœur du Bois de Boulogne, dans le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, écrin idéal pour une pensée en mouvement, Adèle Haenel et Caro Geryl convoquent l’œuvre de Monique Wittig. Figure majeure du Mouvement de libération des femmes et pionnière des études de genre et du lesbianisme radical, l’autrice analyse dans La Pensée straight l’hétérosexualité comme régime politique. Sous les arbres, la lecture devient récit vivant : musique, voix, silence et écoute composent un moment suspendu. Il ne s’agit pas d’expliquer la théorie, mais de la faire passer par lescorps et l’émotion. Le public forme une communauté éphémère venue ressentir et comprendre. Pendant ce temps arraché au monde, les mots deviennent des leviers. Voir clair, ici, signifie repartir plus lucide et plus fort·e.

En partenariat avec le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare – Théâtre Saisonnier

Une performance de DameChevaliers – Adèle Haenel et Caro Geryl

Du jeudi 16 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

Tarif A

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T20:00:00+02:00_2026-07-16T21:30:00+02:00;2026-07-17T20:00:00+02:00_2026-07-17T21:30:00+02:00;2026-07-18T20:00:00+02:00_2026-07-18T21:30:00+02:00



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