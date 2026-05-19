Lainsecq

Voir… du théâtre au jardin !

Les Guillons du Ravan Lainsecq Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Découvrez Le Jardin , un spectacle joué dans un vrai jardin champêtre. Une autre façon de voir le jardin, lieu d’écoute, de complicité et de dialogue.

Entre pommiers, poiriers, cerisiers et autres fruitiers, sous les couleurs de l’été qui approche !

Un vieil homme se souvient de son enfance… Il échange avec un petit garçon et l’initie aux rigueurs et joies du potager, à travers les quatre saisons.

Comme une métaphore sur le temps qui passe, sur les souvenirs, et sur la transmission des connaissances du vieux monsieur à l’enfant qui deviendra lui-même jardinier.

Interprété par Joseph Dulau et Pierre-Marie Combe. .

Les Guillons du Ravan Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 47 78 87 lessillonsduravan@mailo.com

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English : Voir… du théâtre au jardin !

L’événement Voir… du théâtre au jardin ! Lainsecq a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !