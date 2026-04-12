Voir les rapaces Bedous
Voir les rapaces Bedous vendredi 8 mai 2026.
Bedous
Voir les rapaces
2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Embarquez pour une sortie de 2 heures en Vallée d’Aspe pour observer les rapaces des Pyrénées, notamment le vautour percnoptère d’Egypte, le vautour fauve, le milan royal… Apprenez à identifier ces oiseaux de proie milan royal ou noir, vautour fauve, percnoptère d’Egypte… Découvrez des informations sur les habitudes de vie et les particularités des rapaces.
Informations Pratiques Durée 2 heures dont 20min d’approche. Équipement Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, jumelles (si possible), eau, et votre curiosité ! Départ maintenu à partir de 6 inscrits. .
2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
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English : Voir les rapaces
L’événement Voir les rapaces Bedous a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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