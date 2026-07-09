Informations pratiques

Vou

voitures anciennes au Château

Vou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Exposition de voitures anciennes, visite libre du site, déjeuner pizzas dans la salle Buffalo.

Exposition de voitures anciennes, visite libre du site, déjeuner pizzas dans la salle Buffalo. .

Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 61 39 63 laurentchoffel@yahoo.fr

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English :

Classic car exhibition, self-guided tour of the site, pizza lunch in the Buffalo Room.

L’événement voitures anciennes au Château Vou a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire