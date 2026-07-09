voitures anciennes au Château Vou
dimanche 2 août 2026 · Vou
Informations pratiques
Vou
voitures anciennes au Château
Vou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Exposition de voitures anciennes, visite libre du site, déjeuner pizzas dans la salle Buffalo.
Exposition de voitures anciennes, visite libre du site, déjeuner pizzas dans la salle Buffalo. .
Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 61 39 63 laurentchoffel@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Classic car exhibition, self-guided tour of the site, pizza lunch in the Buffalo Room.
L’événement voitures anciennes au Château Vou a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire