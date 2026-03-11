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Voix d’or slaves Place Roger Ducos Dax

Voix d’or slaves Place Roger Ducos Dax

Voix d’or slaves Place Roger Ducos Dax mercredi 26 août 2026.

Lieu : Place Roger Ducos

Adresse : Cathédrale

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif réduit

Dax

Voix d’or slaves

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26 21:50:00

Date(s) :
2026-08-26

Deux chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours et au palmarès prestigieux,
vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants slaves et du monde entier, mélange belcanto et tradition.   .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Voix d’or slaves

L’événement Voix d’or slaves Dax a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Grand Dax

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