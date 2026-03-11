Voix d’or slaves Place Roger Ducos Dax
Voix d’or slaves Place Roger Ducos Dax mercredi 26 août 2026.
Dax
Voix d’or slaves
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26 21:50:00
Date(s) :
2026-08-26
Deux chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours et au palmarès prestigieux,
vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants slaves et du monde entier, mélange belcanto et tradition. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Voix d’or slaves
L’événement Voix d’or slaves Dax a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Grand Dax
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