Voix et Musique Les Oreilles en Cœur Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard
mercredi 21 octobre 2026 · Espace Culturel de St Lyphard · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Voix et Musique Les Oreilles en Cœur
Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:00:00
fin : 2026-10-21 18:25:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22
Une invitation à ouvrir grand ses petites oreilles !
Sous un arbre aux feuilles d’or et de lumière, la chanteuse Mathilde Lechat déplie une partition poétique centrée sur l’écoute et l’amour. Telle une caresse sonore tout en délicatesse, elle chante dans des langues diverses, joue avec les sons de ses instruments insolites, s’amuse avec les langages du corps et de la parole, donne vie à des personnes extraordinaires, fait exister de drôles d’oiseaux.
Au cœur de cet écrin intime et intemporel, elle chemine au milieu des petites oreilles, frôlant une main, adressant ses mots les yeux dans les yeux, invitant l’imaginaire de tout un chacun à vagabonder, à s’émerveiller, pour un voyage sensoriel et émotionnel tout en subtilité.
Familial, à partir de 6 mois-5 ans
Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .
Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr
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L’événement Voix et Musique Les Oreilles en Cœur Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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