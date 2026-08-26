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AGENDA · Béziers

VOLLEY-BALL BÉZIERS ANGELS / CANNES Béziers

samedi 17 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Mazeran
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

VOLLEY-BALL BÉZIERS ANGELS / CANNES

Mazeran Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Les Béziers Angels reçoivent à domicile Cannes.
Payant Billetterie en ligne   .

Mazeran Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28 

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English :

L’événement VOLLEY-BALL BÉZIERS ANGELS / CANNES Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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