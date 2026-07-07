Informations pratiques

Seignosse

Volley des plages tournoi

Plage du Penon Seignosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Du 14 juillet au 27 août, retrouvez les tournois de volley-ball à la plage du Penon à Seignosse tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 15h30.

Tarif 4€ par joueur (règlement en espèces)

Inscription sur place à 15h.

Du 14 juillet au 27 août, retrouvez les tournois de volley-ball à la plage du Penon à Seignosse tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 15h30.

Tarif 4€ par joueur (règlement en espèces)

Inscription sur place à 15h. .

Plage du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 88 55

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English : Volley des plages tournoi

From July 14 to August 27, come enjoy the volleyball tournaments at Penon Beach in Seignosse every Tuesday, Thursday, and Sunday starting at 3:30 p.m.

Fee: 4? per player (cash only)

Registration: on-site at 3:00 p.m.

L’événement Volley des plages tournoi Seignosse a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Seignosse