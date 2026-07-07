Volley des plages tournoi Seignosse
jeudi 27 août 2026 · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Volley des plages tournoi
Plage du Penon Seignosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Du 14 juillet au 27 août, retrouvez les tournois de volley-ball à la plage du Penon à Seignosse tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 15h30.
Tarif 4€ par joueur (règlement en espèces)
Inscription sur place à 15h.
Du 14 juillet au 27 août, retrouvez les tournois de volley-ball à la plage du Penon à Seignosse tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 15h30.
Tarif 4€ par joueur (règlement en espèces)
Inscription sur place à 15h. .
Plage du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 88 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Volley des plages tournoi
From July 14 to August 27, come enjoy the volleyball tournaments at Penon Beach in Seignosse every Tuesday, Thursday, and Sunday starting at 3:30 p.m.
Fee: 4? per player (cash only)
Registration: on-site at 3:00 p.m.
L’événement Volley des plages tournoi Seignosse a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Seignosse
À voir aussi à Seignosse (Landes)
- Soirée DJ Seignosse 7 juillet 2026
- Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse 8 juillet 2026
- Découverte du Tai Chi Seignosse 8 juillet 2026
- Jetlag Le Tube Seignosse 8 juillet 2026
- Sports urbains BMX Skate parc et chapiteau Seignosse 8 juillet 2026