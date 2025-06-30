VOLO – LE SCENACLE Besancon

VOLO Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC ADL PRODUCTIONS, PRÉSENTE : VOLOTout au long de l’année 2025, Frédo et Olivier sont allés à la rencontre de leur public avec un spectacle Florilège qui célébrait les 20 ans de carrière de leur groupe Volo,. En 2026, les deux frangins reviennent avec un nouvel album (le 7ème) et un nouveau spectacle qu’ils présenteront à partir du printemps 2026 et au Scénacle le 27 mars. Ce spectacle qui fera la part belle aux titres de ce nouvel album nous permettra également de découvrir ou de redécouvrir la richesse de leur répertoire qui a fait leur longévité.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25