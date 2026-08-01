Volo’Lire rue des jardins Lépanges-sur-Vologne

Informations pratiques

Lépanges-sur-Vologne

Volo’Lire

rue des jardins ancienne école maternelle Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 13:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rencontres et dédicaces avec des auteurs locaux.

25 auteurs et écrivains vosgiens seront présents.

Petits moments lecture pour enfants et adultes par les auteurs.

Entrée libre.Tout public

0 .

rue des jardins ancienne école maternelle Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 87 14 68 82

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English :

Meet-and-greets and book signings with local authors.

25 authors and writers from the Vosges region will be in attendance.

Short reading sessions for children and adults led by the authors.

Free admission.

L’événement Volo’Lire Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES