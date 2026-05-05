VORTEX MUSIC : la FAN se transforme en laboratoire musical à ciel ouvert Fabrique artistique et numérique Rosny-sous-Bois

Entre une installation monumentale de rubans, qui redessine les volumes de la FAN, et une discothèque silencieuse, le public est invité à une véritable déambulation sensorielle, où l’art visuel dialogue étroitement avec la musique.

Pour animer cette installation immersive, trois DJs aux univers musicaux distincts proposeront une programmation éclectique, pensée pour tous les publics. Grâce au dispositif de silent disco, chacun pourra naviguer librement d’une ambiance sonore à l’autre, composer sa propre expérience et choisir son rythme.

À la croisée de la fête et de la performance, les artistes revendiquent une approche engagée : faire de la nuit un espace de partage et de rencontre, et de la célébration un acte de résistance poétique, libre, joyeux et collectif.

AURELIEN NADAUD

Artiste visuel autodidacte et curieux, il développe depuis 2011 une démarche plurielle à la croisée de l’art urbain, de l’art contemporain et des pratiques artistiques dans l’espace public. Guidé par le lâcher‑prise et l’intuition, son travail explore des compositions abstraites et imprévisibles. Ses projets, éphémères ou pérennes, de l’intime au monumental, cherchent à créer des espaces d’expression, de partage et de connexion, révélant l’invisible à travers un univers onirique et sensoriel.

LA MONA

Fondée en 2008 par le DJ et producteur Nick V., La Mona est avant tout un espace de liberté et de fête. Soirée inclusive et fédératrice, elle rassemble amateurs et passionnés de house et disco dans une atmosphère portée par des valeurs de bienveillance, de diversité et d’énergie positive.

Tout au long de la soirée, trois danseur·euses du collectif accompagneront l’installation et inviteront le public à s’initier à différentes danses, renforçant la dimension participative et collective de l’événement.

DJ GRANDPAMINI

Né à Paris, Juan Loaiza, alias Grandpamini, développe très tôt une identité musicale singulière. DJ et musicien curieux, touche‑à‑tout et volontiers décalé, il compose des mixes ensoleillés et généreux, aux fortes influences latines. Sa sélection mêle Tropical Bass, Cumbia, Reggaeton et rythmes hybrides, pour une signature musicale aussi chaleureuse qu’irrésistible, propice à la danse et au lâcher‑prise.

DJ LYSS

Originaire de Beyrouth, Lyss est la cofondatrice de Caucus Kollektiv, premier collectif féminin de musique électronique au Moyen-Orient. Dès l’âge de 17 ans, elle s’intéresse à la musique électronique avant d’apprendre à mixer et de développer ses propres projets artistiques. Pour cette Nuit Blanche, sa sélection sera orientée SWANA (South West Asian / North African) et électro orientale.

La FAN devient un terrain d’expérimentation artistique et sonore. Le plasticien Aurélien Nadaud, le collectif LA MONA et les DJ Lyss et Grandpamini unissent leurs univers pour proposer une expérience immersive inédite.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Fabrique artistique et numérique Mail Jean Pierre Timbaud 93110 Rosny-sous-Bois

Métro -> E : Rosny-sous-Bois (Rosny-sous-Bois) (316m)

Bus -> 1 : Piscine (Rosny-sous-Bois) (98m)

Vélib -> Mairie de Rosny-sous-Bois (319.26m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33148549054 fan@rosnysousbois.fr https://www.facebook.com/fanderosny https://www.facebook.com/fanderosny



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