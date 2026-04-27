Méthamis

Vos cols réservés, by Gan Carpentras Ventoux

Place de l’école Méthamis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le temps d’une matinée, les routes du col de Murs et du col de la Ligne seront fermées à la circulation motorisée pour offrir aux cyclistes des ascensions sécurisées.

Un évènement gratuit, convivial, non chronométré, ouvert à tous types de vélos.

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Place de l’école Méthamis 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 40 49 82 destination.mvp84@gmail.com

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English : Your reserved passes, by Gan Carpentras Ventoux

For one morning, the roads of the Col de Murs and the Col de la Ligne will be closed to motorized traffic to offer cyclists safe climbs.

A free, friendly, non-timed event, open to all types of bikes.

L’événement Vos cols réservés, by Gan Carpentras Ventoux Méthamis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud