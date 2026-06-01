Vos marchés célèbrent la Fête de la musique !

Du 19 au 21 juin 2026, la musique s’invite dans les allées des marchés couverts, découverts et des puces de Paris. Jazz, swing, accordéon, gospel, fanfares, chansons françaises ou encore animations participatives : une programmation éclectique et gratuite rythmera les courses et les promenades des visiteurs tout au long du week-end.

Pensés comme de véritables lieux de vie et de convivialité, les marchés parisiens seront, le temps de quelques jours, le théâtre de rencontres musicales inattendues. Entre déambulations d’artistes, concerts et animations pour tous les publics, laissez-vous surprendre par l’ambiance unique des Marchés en musique et redécouvrez les marchés de Paris autrement.

Découvrez les animations près de chez vous

Vendredi 19 juin () Marché de la Bourse (2e) – 15h-18h

Quiz chanson française.



Marché Raspail (6e) – 10h30-13h

Chanteuse a cappella et chansons françaises.



Marché Anvers (9e) – 14h-18h

Orgue de Barbarie en duo et chansons françaises.



Marché Popincourt (11e) – 8h30-12h30

Orchestre Mariachis Coculas et ambiance mexicaine festive. Marché Daumesnil (12e) – 8h30-12h30

Groupe gospel. Marché Saint-Charles (15e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché Porte Molitor (16e) – 10h-13h

Quiz chanson française. Marché Gros-la-Fontaine (16e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché Crimée-Curial (19e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens.

Samedi 20 juin () Marché Saint-Honoré (1er) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché Baudoyer (4e) – 10h30-13h

Chanteuse a cappella et chansons françaises. Marché Maubert (5e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens.



Marché Port-Royal (5e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché Saxe-Breteuil (7e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens.



Marché Batignolles Bio (8e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché Alibert (10e) – 8h30-12h30

Accordéoniste musette et chansons françaises rétro. Marché Cours de Vincennes (12e) – 8h30-12h30

Fanfare moderne « Happy Street ».



Marché Lecourbe (15e) – 10h-13h

Quiz chanson française.



Marché Cervantes (15e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens.



Marché Lefebvre (15e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché couvert de Passy (16e) – 10h-13h et 14h-17h

The Hot Trotters et leur répertoire swing manouche.



Marché Auteuil (16e) – 10h30-13h

L’accordéon des marchés. Marché Saint-Didier (16e) – 10h30-13h

L’accordéon des marchés.



Marché Président-Wilson (16e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché couvert des Ternes (17e) – 10h-13h et 16h-18h

Trio de musiciens (saxophone, banjo et clarinette). Marché couvert des Batignolles (17e) – 10h-13h et 16h-18h

Trio de musiciens (saxophone, banjo et clarinette). Marché Berthier (17e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché couvert de la Chapelle (18e) – 10h-13h et 16h-18h

Trio de musiciens (saxophone, banjo et clarinette). Marché Ordener (18e) – 10h30-13h

« DJ en herbe », initiation au mixage musical. Puces de Clignancourt (18e) – 13h-17h

Trio de jazz. Marché Barbès (18e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens.



Marché Villette (19e) – 10h30-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché Belgrand (20e) – 8h30-12h30

Orchestre musette guinguette.

Dimanche 21 juin () Marché Les Halles (1er) – 10h-13h

Quiz chanson française.



Marché Monge (5e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens.



Marché couvert Saint-Germain (6e) – 10h-13h

L’accordéon des marchés.



Marché Raspail Bio (6e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens.



Marché couvert Saint-Martin (10e) – 10h-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché couvert Saint-Quentin (10e) – 10h-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché Alibert (10e) – 8h30-12h30

Accordéoniste musette et chansons françaises rétro. Marché couvert d’Aligre (12e) – 10h-13h

« Une ambiance gourmande… en musique » avec plusieurs musiciens. Marché couvert Beauvau (12e) – 10h-13h

« La voix des marchés » et chansons françaises. Puces de Vanves (14e) – 8h30-12h30

Répertoire musette et guinguette. Marché Convention (15e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens.



Marché Grenelle (15e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens.



Marché Point du Jour (16e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens. Marché Ney (18e) – 10h30-13h

« DJ en herbe », initiation au mixage musical. Marché Ornano (18e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens.



Place des Fêtes (19e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens. Marché Joinville (19e) – 10h30-13h

« Mélodie de marché » avec plusieurs musiciens. Marché Jean-Jaurès (19e) – 10h30-13h

Chanteur-guitariste acoustique. Puces de la Porte de Montreuil (20e) – 10h-16h

Les Mutants de l’Espace : jazz, funk et musiques du monde.

À l’occasion de la Fête de la musique, les marchés parisiens se transforment en scènes à ciel ouvert et invitent petits et grands à vivre une expérience festive au cœur des quartiers.

Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :



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