Vote du prix des Petites Bernaches Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Vote du prix des Petites Bernaches

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Depuis le mois d’octobre, une trentaine de jeunes de 10 à 15 ans ont lu 7 livres sélectionnés par les bibliothécaires. L’heure est venue de voter pour leur titre préféré, avec Partir en livre comme cadre festif pour célébrer l’ouverture des votes et échanger autour de leurs lectures.

Réservé aux inscrits “Petites Bernaches” .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Vote du prix des Petites Bernaches

L’événement Vote du prix des Petites Bernaches Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains