Vote du prix des Petites Bernaches Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Vote du prix des Petites Bernaches Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mardi 7 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Vote du prix des Petites Bernaches
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Depuis le mois d’octobre, une trentaine de jeunes de 10 à 15 ans ont lu 7 livres sélectionnés par les bibliothécaires. L’heure est venue de voter pour leur titre préféré, avec Partir en livre comme cadre festif pour célébrer l’ouverture des votes et échanger autour de leurs lectures.
Réservé aux inscrits “Petites Bernaches” .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vote du prix des Petites Bernaches
L’événement Vote du prix des Petites Bernaches Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Ateliers Café mémoire Centre Administratif Andernos-les-Bains 20 avril 2026
- Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains 21 avril 2026
- Atelier Vitalité Centre Administratif Andernos-les-Bains 22 avril 2026
- Rencontre littéraire avec Marius Degardin Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains 23 avril 2026
- Macéra Compagnie Pyramid Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains 24 avril 2026