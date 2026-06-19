VOTRE BAR ASSOCIATIF LA CHAPELLE OUVRE SES PORTES ! La Chapelle Belberaud vendredi 19 juin 2026.

Belberaud

VOTRE BAR ASSOCIATIF LA CHAPELLE OUVRE SES PORTES !

La Chapelle 3 rue de la Mairie Belberaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’équipe de bénévoles vous attend nombreux pour une nouvelle soirée à la Chapelle ! Au programme soleil, convivialité et une super ambiance musicale avec le retour de Clotilde et Olivier !!

Le bar associatif est de retour ce vendredi !

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Ce vendredi 19 juin, l’équipe de bénévoles vous attend nombreux à La Chapelle pour une nouvelle soirée sous le signe de la convivialité.

Pour parfaire cette ambiance estivale, nous avons l’immense plaisir de retrouver Clotilde et Olivier qui viendront animer la soirée en musique !

Que ce soit pour boire un verre entre voisins, grignoter un morceau ou simplement profiter de la douceur de la soirée, l’équipe est prête à vous accueillir.

### Infos pratiques

Rendez-vous à La Chapelle (3 rue de la Mairie)

⏰ Dès 18h30 et jusqu’à 22h00

### À vos agendas !

Le bar associatif joue les prolongations tout l’été. Notez dès à présent les prochaines dates d’ouverture pour ne rien manquer de nos rendez-vous estivaux

* En juin vendredi 19/06 (ce vendredi !)

* En juillet les vendredis 03/07, 17/07 et 31/07

On vous attend nombreux pour faire vivre notre beau village ! N’hésitez pas à partager l’info autour de vous !

### Avis aux talents locaux !

Dès que possible, nous adorons programmer de la musique en live pour faire vibrer nos soirées. Si vous connaissez des musiciens, des chanteurs ou des groupes du coin qui aimeraient se produire sur la scène de La Chapelle, parlez-en autour de vous et contactez-nous ! [frb31450@gmail.com](mailto:frb31450@gmail.com) .

La Chapelle 3 rue de la Mairie Belberaud 31450 Haute-Garonne Occitanie frb31450@gmail.com

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English :

The volunteer team hopes to see many of you there for another evening at La Chapelle! On the agenda: sunshine, a friendly atmosphere, and great music with Clotilde and Olivier back on stage!!

L’événement VOTRE BAR ASSOCIATIF LA CHAPELLE OUVRE SES PORTES ! Belberaud a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE