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Vouloir écrire, littérature de l’étrange, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

jeudi 12 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes

Vouloir écrire, littérature de l’étrange, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Bellangerais
Adresse
5bis, rue du Morbihan
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Vouloir écrire, littérature de l’étrange Jeudi 12 novembre, 10h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00

Un atelier d’écriture proposant une approche ludique de l’occulte et ses diverses incarnations dans l’histoire littéraire, à travers des petits exercices de style.
Atelier à destination des adultes.
Réservation conseillée.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier créatif et littéraire

Magnific

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