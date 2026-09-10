AGENDA · Rennes
Vouloir écrire, littérature de l’étrange, Bibliothèque Bellangerais, Rennes
jeudi 12 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Vouloir écrire, littérature de l’étrange Jeudi 12 novembre, 10h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00
Un atelier d’écriture proposant une approche ludique de l’occulte et ses diverses incarnations dans l’histoire littéraire, à travers des petits exercices de style.
Atelier à destination des adultes.
Réservation conseillée.
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier créatif et littéraire
Magnific
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