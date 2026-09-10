Vouloir écrire, littérature de l’étrange, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Vouloir écrire, littérature de l’étrange Jeudi 12 novembre, 10h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00

Un atelier d’écriture proposant une approche ludique de l’occulte et ses diverses incarnations dans l’histoire littéraire, à travers des petits exercices de style.

Atelier à destination des adultes.

Réservation conseillée.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Atelier créatif et littéraire

Magnific