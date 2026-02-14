Vouneuil Cyclo Tour, Place de la Mairie, Vouneuil-sous-Biard

Vouneuil Cyclo Tour Samedi 30 mai, 08h30 Place de la Mairie Vienne

Place de la Mairie 1 place moretta Vouneuil-sous-Biard 86580 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jeanluc.marsault@wanadoo.fr »}]

2 circuits VTT seront proposés le matin un de 15Kms et un autre de 25Kms autour de Vouneuil pour faire découvrir les pistes cyclables et les zones vertes de notre commune suivi d’un pique nique