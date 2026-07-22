Informations pratiques

Granville

Vous aidez un proche ? Donnons nous rendez-vous !

401 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:30:00

fin : 2026-11-24 20:30:00

Date(s) :

2026-11-24

Vous accompagnez un proche en situation de handicap, de perte d’autonomie ou de maladie ? Les Rendez-vous des Aidants sont des temps d’échange, d’écoute et de soutien, permettant de partager son expérience, de rompre l’isolement et de créer du lien avec d’autres aidants.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous les aidants.

Une solution de suppléance est proposée pour la personne aidée (handicap, perte d’autonomie ou maladie), encadrée par une professionnelle avec le soutien de bénévoles associatifs. .

401 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 38 60

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English : Vous aidez un proche ? Donnons nous rendez-vous !

L’événement Vous aidez un proche ? Donnons nous rendez-vous ! Granville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer