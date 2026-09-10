Vous Avez Dit Baroque ?, Centre culturel de la Gorge, Les Contamines-Montjoie

Informations pratiques

Vous Avez Dit Baroque ? 19 et 20 septembre Centre culturel de la Gorge Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Diffusion de videos sur l’art Baroque dans le Pays du Mont Blanc et à l’Eglise Notre Dame de la Gorge aux Contamines

Centre culturel de la Gorge 3782, Route de Notre-Dame de la Gorge 7470 Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.centrecultureldelagorge.com/ Le Centre Culturel de la Gorge, situé aux portes de la réserve naturelle des Contamines Montjoie, offre un cadre unique et inspirant, pour des événements culturels et sociaux.

Dans l’espace du Pays d’Art et d’Histoire, dernière étape du « Sentier du Baroque » et des « Petites Boucles du Baroque », sur le passage du mythique tour du Mont Blanc, ce lieu magique vous transportera à travers des concerts, des expositions, des ateliers, des conférences, des spectacles et bien plus encore…

Ses thématiques variées, passionnantes et riches en émotions, en font un lieu de ressourcement, de partage et de connaissances.

Diffusion de videos sur l’art Baroque dans le Pays du Mont Blanc et à l’Eglise Notre Dame de la Gorge aux Contamines

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