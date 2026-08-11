Informations pratiques

« Vous avez dit folk ? » 5e édition – Les cocos Bohèmes Samedi 12 septembre, 20h00 Église Saint Hubert des Marêts Seine-et-Marne

au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Pour la 5e édition du festival « Vous avez dit folk ? », les Cocos Bohèmes reviennent avec un répertoire où chants traditionnels et compositions se mélangent dans un voyage poétique, sonore et vocal.

À l’église Saint Hubert des Marêts (77)

Concert à 20h, au chapeau

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Pour la 5e édition du festival « Vous avez dit folk ? », les Cocos Bohèmes reviennent avec un répertoire où chants traditionnels et compositions se mélangent dans un voyage poétique, sonore et vocal.

Compagnie Errance