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AGENDA · Les Marêts

« Vous avez dit folk ? » 5e édition – Les cocos Bohèmes, Église Saint Hubert des Marêts, Les Marêts

samedi 12 septembre 2026 · Église Saint Hubert des Marêts · Les Marêts

« Vous avez dit folk ? » 5e édition – Les cocos Bohèmes, Église Saint Hubert des Marêts, Les Marêts

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Église Saint Hubert des Marêts
Adresse
Église Saint Hubert les Marêts
Ville
77560 Les Marêts
Département
Seine-et-Marne
Tarif
au chapeau

« Vous avez dit folk ? » 5e édition – Les cocos Bohèmes Samedi 12 septembre, 20h00 Église Saint Hubert des Marêts Seine-et-Marne

au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Pour la 5e édition du festival « Vous avez dit folk ? », les Cocos Bohèmes reviennent avec un répertoire où chants traditionnels et compositions se mélangent dans un voyage poétique, sonore et vocal.
À l’église Saint Hubert des Marêts (77)
Concert à 20h, au chapeau

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Pour la 5e édition du festival « Vous avez dit folk ? », les Cocos Bohèmes reviennent avec un répertoire où chants traditionnels et compositions se mélangent dans un voyage poétique, sonore et vocal.

Compagnie Errance