Vous, l’Art & la Nature accueillir la force de vie… Atelier l’esprit du geste Saint-Privé

Informations pratiques

Saint-Privé

Vous, l’art & la nature : il Automne à pas craquants

Atelier l’esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire

Tarif : 220 – 220 – 220 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-31 2026-11-14 2026-11-18 2026-12-12

Vous, l’Art & la Nature / 1er volet : il Automne à pas craquants… saison de la gratitude.

Un atelier atypique, en individuel, alliant dans un même élan : méditation automnale – écriture – créations – cercle de lectures – tambour.

Un accompagnement d’écoute & de soutien sur le chemin personnel, à la recherche de la fluidité émotionnelle.

Osez vivre l’expérience de créations insolites, un moment rare… .

Atelier l’esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com

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English : Vous, l’art & la nature : il Automne à pas craquants

L’événement Vous, l’art & la nature : il Automne à pas craquants Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II