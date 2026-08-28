Vous, l’Art & la Nature accueillir la force de vie… Atelier l’esprit du geste Saint-Privé
samedi 17 octobre 2026 · Atelier l'esprit du geste · Saint-Privé
Informations pratiques
Saint-Privé
Vous, l’art & la nature : il Automne à pas craquants
Atelier l’esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire
Tarif : 220 – 220 – 220 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-31 2026-11-14 2026-11-18 2026-12-12
Vous, l’Art & la Nature / 1er volet : il Automne à pas craquants… saison de la gratitude.
Un atelier atypique, en individuel, alliant dans un même élan : méditation automnale – écriture – créations – cercle de lectures – tambour.
Un accompagnement d’écoute & de soutien sur le chemin personnel, à la recherche de la fluidité émotionnelle.
Osez vivre l’expérience de créations insolites, un moment rare… .
Atelier l’esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com
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English : Vous, l’art & la nature : il Automne à pas craquants
L’événement Vous, l’art & la nature : il Automne à pas craquants Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II