Chein-Dessus

VOYAGE À CHEVAL DANS LES PYRÉNÉES

CAVALCAGIRE Chein-Dessus Haute-Garonne

Tarif : 913 – 913 – EUR

913

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 08:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-11

Partez avec Isabelle pour un voyage à cheval hors du temps, au cœur du Pays de l’Ours.

Voyage à cheval dans les Pyrénées 4JOURS/3NUITS

Dès 4 personnes. A partir de 14 ans

Partez avec Isabelle pour un voyage à cheval hors du temps, au cœur du Pays de l’Ours. Chevauchez à travers montagnes sauvages, estives d’altitude et paysages à couper le souffle. Un séjour de jours et 3 nuits unique en pleine nature, entre liberté, chevaux et grands espaces.

NIVEAU à l’aise aux trois allures, Galop 3 et expérimentée en randonnée. 913 .

CAVALCAGIRE Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join Isabelle on a timeless horseback journey to the heart of Bear Country.

L’événement VOYAGE À CHEVAL DANS LES PYRÉNÉES Chein-Dessus a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE