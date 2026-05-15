VOYAGE À CHEVAL DANS LES PYRÉNÉES Chein-Dessus
VOYAGE À CHEVAL DANS LES PYRÉNÉES Chein-Dessus jeudi 24 septembre 2026.
Chein-Dessus
VOYAGE À CHEVAL DANS LES PYRÉNÉES
CAVALCAGIRE Chein-Dessus Haute-Garonne
Tarif : 913 – 913 – EUR
913
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 08:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-24
Partez avec Isabelle pour un voyage à cheval hors du temps, au cœur du Pays de l’Ours
Voyage à cheval dans les Pyrénées 4JOURS/3NUITS
Dès 4 personnes. A partir de 14 ans
Partez avec Isabelle pour un voyage à cheval hors du temps, au cœur du Pays de l’Ours. Chevauchez à travers montagnes sauvages, estives d’altitude et paysages à couper le souffle. Un séjour de jours et 3 nuits unique en pleine nature, entre liberté, chevaux et grands espaces.
NIVEAU à l’aise aux trois allures, Galop 3 et expérimentée en randonnée. 913 .
CAVALCAGIRE Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Join Isabelle on a timeless horseback journey to the heart of Bear Country
L’événement VOYAGE À CHEVAL DANS LES PYRÉNÉES Chein-Dessus a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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