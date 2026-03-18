Voyage à Dancharia Parking du collègue d’archiac Archiac
Voyage à Dancharia Parking du collègue d’archiac Archiac samedi 11 avril 2026.
Voyage à Dancharia
Parking du collègue d’archiac Collège d’Archiac Archiac Charente-Maritime
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 06:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-06-06 2026-09-05 2026-10-24 2026-12-12
Voyage à Dancharia (Espagne) organisé par le comité des fêtes d’Archiac.
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Parking du collègue d’archiac Collège d’Archiac Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 70 13
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English :
Trip to Dancharia (Spain) organized by the Archiac festival committee.
L’événement Voyage à Dancharia Archiac a été mis à jour le 2026-03-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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