Voyage à travers la Cordillère des Andes Viaje por la Cordillera de los Andes Saignon
Voyage à travers la Cordillère des Andes Viaje por la Cordillera de los Andes Saignon vendredi 8 mai 2026.
Saignon
Voyage à travers la Cordillère des Andes Viaje por la Cordillera de los Andes
Médiathèque Julio Cortazar Saignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’exposition propose un parcours entre œuvres et époques de l’artiste plasticienne Rosario Moreno, de la mémoire de sa terre natale argentine à Saignon où elle vécut de 1964 jusqu’à sa disparition.
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Médiathèque Julio Cortazar Saignon 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 75 18 57 christophe.sudre@yahoo.fr
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English :
The exhibition takes visitors on a journey through the works and eras of visual artist Rosario Moreno, from the memory of her native Argentina to Saignon, where she lived from 1964 until her death.
L’événement Voyage à travers la Cordillère des Andes Viaje por la Cordillera de los Andes Saignon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon