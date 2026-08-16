Voyage à vélo Amérique du Sud 2025 La Basle Granville

Informations pratiques

Granville

Voyage à vélo Amérique du Sud 2025

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Soirée à la ferme à l’occasion de la dernière guinguette paysanne de l’été

Originaire de Granville et adhérente de l’association la Ville à Vélo, Léa présentera son périple de 10 mois à vélo en couple à travers l’Amérique du Sud.

Un voyage hors du commun de plus de 10 000 km, des sommets des Andes péruviennes à la mythique Patagonie, en passant par l’Altiplano bolivien à 4 000 mètres d’altitude et l’immensité du désert d’Atacama, jusqu’à la terre de feu d’Ushuaïa.

Rendez-vous le mercredi 19 août à 18h30 à la Ferme de la Chèvre Rit à Granville pour découvrir son aventure et échanger avec elle.

Dés 17h marché de producteurs bios et locaux (légumes, pain, fromages, boissons, biscuits …), visite libre de la ferme pédagogique avec la traite des chèvres.

18h30 Récit de voyage en partenariat avec la Ville à vélo.

A partir de 19h30 repas, concert et buvette. .

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 09 60 60 vilavelo@gmail.com

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English : Voyage à vélo Amérique du Sud 2025

L’événement Voyage à vélo Amérique du Sud 2025 Granville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer