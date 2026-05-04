Voyage au cœur de la condition animale Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
Voyage au cœur de la condition animale Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris lundi 4 mai 2026.
Avec « Pauvres bêtes, voyage au cœur de la condition animale », la dessinatrice de presse Coco propose une série de reportages dessinés consacrés à la condition animale.
À travers ses planches, elle met en lumière la place des animaux dans nos sociétés, dénonce les situations de maltraitance et valorise les initiatives en faveur de leur protection.
La Maison de l’animal en ville Jane Goodall présente une sélection de reproductions extraites de cet ouvrage.
En complément, une exposition thématique « Les animaux et le Droit » vous permet d’explorer les cadres juridiques qui concernent les animaux, domestiques comme sauvages.
Au programme :
- des contenus pédagogiques pour découvrir différents aspects du Droit des animaux, domestiques et sauvages,
- des supports ludiques (jeux et quizz) adaptés au jeune public.
Séance de dédicaces
Rencontrez Coco samedi 9 mai à partir de 14h30, à l’occasion d’une après-midi de conférences dédiées aux animaux et au Droit.
Une séance de dédicaces de différents auteurs est également proposées (ouvrages en vente sur place).
Une exposition de planches issues du livre Pauvres bêtes de Coco, autour de la condition animale
Du lundi 04 mai 2026 au samedi 09 mai 2026 :
lundi
de 14h00 à 18h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-04T14:00:00+02:00_2026-05-04T18:00:00+02:00;2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
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