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Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy

Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Forteresse de Billy

Adresse : 5 rue du Château

Ville : 03260 Billy

Département : Allier

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit

Billy

Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 15:15:00

Date(s) :
2026-05-10

Que diriez vous d’un voyage au XIIIème siècle ? En compagnie des membres de la cour du capitaine châtelain, venez découvrir un Billy médiéval en plein essor.
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Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51  contact@vichydestinations.fr

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English :

How about a trip back to the 13th century? In the company of members of the Captain Castellan’s court, come and discover a medieval Billy on the move.

L’événement Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Billy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations

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