Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy
Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy dimanche 10 mai 2026.
Billy
Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde
Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 15:15:00
Date(s) :
2026-05-10
Que diriez vous d’un voyage au XIIIème siècle ? En compagnie des membres de la cour du capitaine châtelain, venez découvrir un Billy médiéval en plein essor.
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Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51 contact@vichydestinations.fr
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English :
How about a trip back to the 13th century? In the company of members of the Captain Castellan’s court, come and discover a medieval Billy on the move.
L’événement Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Billy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations