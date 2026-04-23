Randonnée patrimoine à Billy Version facile avec visite de la forteresse (près de Vichy, Allier) Office de tourisme de Billy Billy

Billy

Randonnée patrimoine à Billy Version facile avec visite de la forteresse (près de Vichy, Allier)

Office de tourisme de Billy 5, rue du Château Billy Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:15:00

fin : 2026-06-20 14:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Offrez-vous une randonnée accessible entre nature et patrimoine près de Vichy.

Découvrez Billy et sa forteresse lors d’une sortie conviviale en famille, en couple ou entre amis.

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Office de tourisme de Billy 5, rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Treat yourself to an accessible hike between nature and heritage near Vichy.

Discover Billy and his fortress on a friendly outing with family, friends or your partner.

L’événement Randonnée patrimoine à Billy Version facile avec visite de la forteresse (près de Vichy, Allier) Billy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations