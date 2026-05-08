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La Forteresse des Sorciers Forteresse de Billy Billy

La Forteresse des Sorciers Forteresse de Billy Billy vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Forteresse de Billy

Adresse : 5 rue du Château

Ville : 03260 Billy

Département : Allier

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Billy

La Forteresse des Sorciers

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Depuis longtemps, vous vous sentez l’âme d’un sorcier ? Alors n’hésitez plus, venez à Billy !
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Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Have you been feeling like a wizard for a long time? Then don’t hesitate, come to Billy!

L’événement La Forteresse des Sorciers Billy a été mis à jour le 2026-05-08 par Vichy Destinations

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