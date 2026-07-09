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AGENDA · Billy

Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus Village de Billy Billy

samedi 1 août 2026 · Village de Billy · Billy

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Village de Billy
Adresse
Tour Barbery rue des Fossés
Ville
03260 Billy
Département
Allier
Tarif
11 11 11

Billy

Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus

Village de Billy Tour Barbery rue des Fossés Billy Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Le Tournoi des Trois Sorciers est sur le point de débuter, quand les trois champions disparaissent sans laisser de trace.
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Village de Billy Tour Barbery rue des Fossés Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

%AB The Triwizard Tournament %BB is about to begin when the three champions disappear without a trace.

L’événement Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus Billy a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations

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