Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus Village de Billy Billy
samedi 1 août 2026 · Village de Billy · Billy
Informations pratiques
Billy
Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus
Village de Billy Tour Barbery rue des Fossés Billy Allier
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Le Tournoi des Trois Sorciers est sur le point de débuter, quand les trois champions disparaissent sans laisser de trace.
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Village de Billy Tour Barbery rue des Fossés Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
%AB The Triwizard Tournament %BB is about to begin when the three champions disappear without a trace.
L’événement Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus Billy a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations
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