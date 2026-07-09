Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus Village de Billy Billy

Informations pratiques

Billy

Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus

Village de Billy Tour Barbery rue des Fossés Billy Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le Tournoi des Trois Sorciers est sur le point de débuter, quand les trois champions disparaissent sans laisser de trace.

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Village de Billy Tour Barbery rue des Fossés Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

%AB The Triwizard Tournament %BB is about to begin when the three champions disappear without a trace.

L’événement Jeu Le Tournoi des 3 sorciers Les disparus Billy a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations