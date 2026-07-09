Chez Ollivander Billy
samedi 1 août 2026 · Billy
Informations pratiques
Billy
Chez Ollivander
6 Grand Rue Billy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
de 7 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:45:00
Date(s) :
2026-08-01
Dans cet univers enchanteur, entourés de vieilles malles et de chapeaux pointus, les élèves apprennent la magie. Chacun pourra fabriquer sa baguette et s’exercer aux sorts les plus puissants lors d’un cours particulier.
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6 Grand Rue Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
In this enchanting world, surrounded by old trunks and pointy hats, students learn magic. Each student can make his or her own wand and practice the most powerful spells in a private lesson.
L’événement Chez Ollivander Billy a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations
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