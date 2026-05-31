Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ?, Forteresse de Billy, Billy

Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ? 19 et 20 septembre Forteresse de Billy Allier

Limité à 150 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Rendez-vous à Billy pour un week-end pas comme les autres, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Dans ce village remplis d’histoire, petits et grands sont invités à remonter le temps. La forteresse vous ouvre ses portes pour une visite libre : déambulez entre ses murs chargés de secrets et imaginez la vie des soldats qui y montaient la garde. Dans la cour, les jeux d’adresse mettront à l’épreuve votre précision et dextérité.

Un week-end ludique, familial et convivial, où l’histoire se vit… en s’amusant !

Forteresse de Billy 5 rue du chateau 03260 Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Rendez-vous à Billy pour un week-end pas comme les autres, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

©Cindy Michaud