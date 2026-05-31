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Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ?, Forteresse de Billy, Billy

Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ?, Forteresse de Billy, Billy

Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ?, Forteresse de Billy, Billy samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Forteresse de Billy

Adresse : 5 rue du chateau 03260

Ville : 03260 Billy

Département : Allier

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Limité à 150 personnes

Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ? 19 et 20 septembre Forteresse de Billy Allier

Limité à 150 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Rendez-vous à Billy pour un week-end pas comme les autres, à l’occasion des Journées du Patrimoine !
Dans ce village remplis d’histoire, petits et grands sont invités à remonter le temps. La forteresse vous ouvre ses portes pour une visite libre : déambulez entre ses murs chargés de secrets et imaginez la vie des soldats qui y montaient la garde. Dans la cour, les jeux d’adresse mettront à l’épreuve votre précision et dextérité.
Un week-end ludique, familial et convivial, où l’histoire se vit… en s’amusant !

Forteresse de Billy 5 rue du chateau 03260 Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous à Billy pour un week-end pas comme les autres, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

©Cindy Michaud

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