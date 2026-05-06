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Les Médiévales de Billy Forteresse de Billy Billy

Les Médiévales de Billy Forteresse de Billy Billy mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Forteresse de Billy

Adresse : 5 rue du Château

Ville : 03260 Billy

Département : Allier

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Billy

Les Médiévales de Billy

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-08

Billy, destination médiévale !
Embarquez pour un voyage dans le temps, chaque mercredi de l’été.
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Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51  billy@vichydestinations.fr

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English :

Billy, medieval destination!
Embark on a journey back in time, every Wednesday throughout the summer.

L’événement Les Médiévales de Billy Billy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations

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