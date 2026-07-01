Dîner et bal de gala Forteresse de Billy Billy

Informations pratiques

Billy

Dîner et bal de gala

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Menu enfant jusqu’à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Cette année, la forteresse vous invite au célèbre bal de Noël, dans un décor hivernal.

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Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

This year, the fortress invites you to its famous Christmas ball, set against a wintry backdrop.

L’événement Dîner et bal de gala Billy a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations