Dîner et bal de gala Forteresse de Billy Billy
vendredi 31 juillet 2026 · Forteresse de Billy · Billy
Informations pratiques
Billy
Dîner et bal de gala
Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Menu enfant jusqu’à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Cette année, la forteresse vous invite au célèbre bal de Noël, dans un décor hivernal.
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Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
This year, the fortress invites you to its famous Christmas ball, set against a wintry backdrop.
L’événement Dîner et bal de gala Billy a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations
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