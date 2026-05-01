Voyage au pays des contes Auger-Saint-Vincent

Auger-Saint-Vincent

Voyage au pays des contes

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme Auger-Saint-Vincent Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Chers amis, cher public et chers enfants,

Voilà le premier spectacle pour vous les enfants dans la nouvelle grange d’Auger-Saint-Vincent que nous avons transformée en un vrai théâtre !

J’espère que vous serez nombreux car si vous êtes contents de cette première, j’en programmerai d’autres rien que pour vous !

Bien sûr vous pouvez venir avec vos parents ou vos grands-parents, s’ils sont sages…

Et aussi avec des camarades qui ne sont pas encore au courant de cette nouvelle initiative.

Voilà, nous vous attendons très nombreux pour ce voyage au pays des contes.

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin, présente

Voyage au pays des contes

par Stéphanie ABDON & Marion BATICLE-POTHIER

Contes du monde entier.

️ Mercredi 6 mai à 14h00

️ Mercredi 6 mai à 16h00

La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Durée 45 minutes

️ Entrée adultes 13,00 € enfants (à partir de 5 ans) 10,00 €

Informations et billetterie

https://atelierdesarts.weebly.com/voyage-au-pays-des-contes-6-mai-2026.html

Chers amis, cher public et chers enfants,

Voilà le premier spectacle pour vous les enfants dans la nouvelle grange d’Auger-Saint-Vincent que nous avons transformée en un vrai théâtre !

J’espère que vous serez nombreux car si vous êtes contents de cette première, j’en programmerai d’autres rien que pour vous !

Bien sûr vous pouvez venir avec vos parents ou vos grands-parents, s’ils sont sages…

Et aussi avec des camarades qui ne sont pas encore au courant de cette nouvelle initiative.

Voilà, nous vous attendons très nombreux pour ce voyage au pays des contes.

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin, présente

Voyage au pays des contes

par Stéphanie ABDON & Marion BATICLE-POTHIER

Contes du monde entier.

️ Mercredi 6 mai à 14h00

️ Mercredi 6 mai à 16h00

La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Durée 45 minutes

️ Entrée adultes 13,00 € enfants (à partir de 5 ans) 10,00 €

Informations et billetterie

https://atelierdesarts.weebly.com/voyage-au-pays-des-contes-6-mai-2026.html .

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

Dear friends, dear audience and dear children,

Here’s the first show for you kids in the new Auger-Saint-Vincent barn, which we’ve transformed into a real theater!

I hope you?ll come in great numbers, because if you?re happy with this premiere, I?ll schedule other shows just for you!

Of course, you’re welcome to bring your parents or grandparents, if they’re good enough…

And also with friends who don’t yet know about this new initiative.

We look forward to seeing many of you on this journey to the land of fairy tales.

L’Atelier des arts, in partnership with L’Art en chemin, presents

Voyage au pays des contes

by Stéphanie ABDON & Marion BATICLE-POTHIER

Tales from around the world.

?? Wednesday May 6 at 2:00 pm

?? Wednesday, May 6 at 4:00 pm

? La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Duration: 45 minutes

?? Price: adults 13.00 ? children (5 years and over) 10.00 ?

Information and tickets

https://atelierdesarts.weebly.com/voyage-au-pays-des-contes-6-mai-2026.html

L’événement Voyage au pays des contes Auger-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Valois