Plougonvelin

Voyage au pays des embruns (randonnée et kayak, une balade entre terre et mer).

Plage de Bertheaume Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Et si vous changiez de point de vue pendant la même balade ? C’est ce qu’on vous propose en cheminant sur, et au pied du GR34 avec deux guides

Fanny de Terre d’écume sur terre,

Et Yann de Wild wáta sur l’eau.

L’occasion d’observer les falaises par le dessus et le dessous ! Et de découvrir les espèces qui s’y cachent selon deux points de vues différents. Une balade en exclusivité qui allie randonnée et kayak pour partir en exploration au cœur du Parc naturel marin d’Iroise.

Différents parcours disponibles. .

Plage de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88

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English :

L’événement Voyage au pays des embruns (randonnée et kayak, une balade entre terre et mer). Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE