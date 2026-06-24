Voyage au temps de la Renaissance Mesnières-en-Bray jeudi 23 juillet 2026.

Mesnières-en-Bray

Voyage au temps de la Renaissance

11 Rue du Château Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

15H Visite guidée du village (gratuit).

18H Concert Une Nuit à L’Opéra (réservation pour le concert 07 61 24 70 41).

20H Dîner gastronomique. .

11 Rue du Château Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 55 77 chateaudemesnieres.reservation@gmail.com

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English : Voyage au temps de la Renaissance

L’événement Voyage au temps de la Renaissance Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bray Eawy