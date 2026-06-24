Voyage au temps de la Renaissance Mesnières-en-Bray
Voyage au temps de la Renaissance Mesnières-en-Bray jeudi 23 juillet 2026.
Mesnières-en-Bray
Voyage au temps de la Renaissance
11 Rue du Château Mesnières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
15H Visite guidée du village (gratuit).
18H Concert Une Nuit à L’Opéra (réservation pour le concert 07 61 24 70 41).
20H Dîner gastronomique. .
11 Rue du Château Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 55 77 chateaudemesnieres.reservation@gmail.com
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English : Voyage au temps de la Renaissance
L’événement Voyage au temps de la Renaissance Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bray Eawy
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