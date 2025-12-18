Voyage autour du monde rencontre avec un globe-trotter Médiathèque Maurice Bedel Thuré

Voyage autour du monde rencontre avec un globe-trotter

Parti de Santiago du Chili, capitale du Chili, et après avoir traversé la Patagonie du nord au sud jusqu’à la Terre de feu et même au-delà, notre aventurier est remonté jusqu’à Buenos Aires, capitale de l’Argentine. .

Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 34 19 mediatheque.thure@grand-chatellrault.fr

