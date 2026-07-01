AGENDA · Curzon
Voyage en chansons Curzon
vendredi 24 juillet 2026 · Curzon
Informations pratiques
Curzon
Voyage en chansons
Salle Cura Bona Curzon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
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Salle Cura Bona Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 51 21 50
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English :
L’événement Voyage en chansons Curzon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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