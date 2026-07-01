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AGENDA · Curzon

Voyage en chansons Curzon

vendredi 24 juillet 2026 · Curzon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle Cura Bona
Ville
85540 Curzon
Département
Vendée
Tarif

Curzon

Voyage en chansons

Salle Cura Bona Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

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Salle Cura Bona Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 51 21 50 

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English :

L’événement Voyage en chansons Curzon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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