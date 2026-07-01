Informations pratiques

Curzon

Voyage en chansons

Salle Cura Bona Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

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Salle Cura Bona Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 51 21 50

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English :

L’événement Voyage en chansons Curzon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral